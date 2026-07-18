Final del Mundial: así será el fuerte operativo de seguridad en Corrientes

La Policía de Corrientes informó que este domingo implementará un importante operativo de seguridad en toda la provincia con motivo de la final del Mundial 2026, en la que la Selección Argentina buscará el título.

El dispositivo, dispuesto por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, comenzará a las 15 y tendrá como objetivo garantizar el normal desarrollo de las celebraciones, prevenir incidentes y reforzar la seguridad en los lugares donde habitualmente se reúnen los hinchas para seguir el encuentro.

En la ciudad de Corrientes, el operativo se concentrará principalmente en la Costanera General San Martín, Costanera Sur, Parque Mitre, Plaza Mercosur (Rotonda de la Virgen), plazas, paseos públicos y otros espacios de gran concurrencia.

Además, se reforzará la seguridad en la Rotonda Poncho Verde, donde desde las 15 se desarrollará el Fan Fest organizado por la Municipalidad de Corrientes.

Para el operativo se destinarán efectivos policiales, grupos especiales, móviles, motocicletas, drones, puestos fijos, además del apoyo de las autobombas policiales y el servicio de Emergencias. El mismo esquema será replicado por las distintas Unidades Regionales en el interior de la provincia.

Cortes de tránsito y desvíos

La Policía informó que el Parque Mitre permanecerá cerrado al tránsito vehicular, permitiéndose únicamente el acceso peatonal. La misma medida se aplicará en la Costanera Sur, donde también habrá controles preventivos sobre el ingreso de conservadoras y otros elementos.

Asimismo, se implementarán desvíos de tránsito en distintos sectores de la ciudad, principalmente sobre la avenida 3 de Abril, la Costanera General San Martín y calles aledañas, con el objetivo de facilitar la circulación y garantizar la seguridad durante la jornada.

Desde la fuerza solicitaron a quienes participen de los festejos que lo hagan con responsabilidad, respetando las indicaciones del personal policial y evitando conductas que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.

El operativo se extenderá antes, durante y después del partido, con el propósito de que la final del Mundial pueda vivirse en un clima de tranquilidad, orden y celebración en toda la provincia.