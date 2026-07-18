Recuperaron 19 cerdos que fueron robados en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que recuperó 19 animales porcinos que habían sido robados en la localidad de San Luis del Palmar.

El procedimiento se realizó luego de que el propietario denunciara el robo de dos chanchas, siete lechones y diez pequeñas crías de cerdos.

A partir de la denuncia, los efectivos iniciaron distintas tareas investigativas que permitieron localizar a los animales en un paraje de la zona y recuperar la totalidad de los porcinos sustraídos.

Con intervención de las autoridades judiciales de turno, los 19 animales fueron restituidos a su propietario, mientras que en la Comisaría de San Luis del Palmar continúan las actuaciones correspondientes para avanzar con la causa.