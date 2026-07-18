Alerta de ganaderos correntinos en la frontera con Brasil por nuevas carneadas de vacunos

Un nuevo caso de abigeato en la frontera argentina con Brasil, vuelve a poner el foco del debate sobre el accionar de bandas delictivas que actuan con total impunidad en la zona de Santo Tomé. Uno de los propietarios del establecimiento rural de la familia Storti, ubicado en la zona conocida como “Potrero Santa Ana” denunció el robo y faena de dos animales vacunos en el interior de su campo en el Paraje Cuay Grande a escasos 20 metros de la costa del Río Uruguay.



En tal sentido, advirtieron que el hecho se registró a solo 400 metros en cardinal Sur del Destacamento “Lorenzo Romero” de la Prefectura Naval Argentina, el cual fue desactivado y abandonado hace pocos meses, según alertó el portal Digital Santo Tomé.



La víctima reveló que los delincuentes le faenaron dos vacas sobre la costa del río, una de ellas preñada y en la fase final de su gestación.

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Las trilladas halladas sobre la arena de la costa confirmaron que los cortes de carne fueron cargados en embarcaciones, mientras dejaron la cabeza y vísceras.



El nuevo hecho delictivo vuelve a poner en jaque los discursos de las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia, alertó el mencionado medio de prensa local, al cuestionar “las estadísticas oficiales” que aseguran “una baja en los delitos rurales en el tramo Santo Tomé - La Cruz”.



En contrasentido, mencionan que “los productores locales sostienen que la realidad diaria es opuesta”, y reclaman más seguridad al revelar la “vulnerabilidad de la frontera fluvial por la quita de puestos de control de fuerzas federales lo que transformó la zona en un territorio desprotegido”.



La principal hipótesis de la investigación señala que los autores son bandas delictivas de brasileños que operan como vaqueanos ya que conocen el terreno al detalle, puesto que cruzan el río en canoas y concretan el faenamiento clandestino en cuestión de minutos para luego comercializar la carne de contrabando en el país vecino o bien para consumo propio.



