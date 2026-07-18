Seuestraron en Corrientes una moto de alta cilindrada con limaduras en el motor

Un operativo vial realizado este sábado en la zona rural de Goya terminó con el secuestro preventivo de una motocicleta Honda XR 150 cc que presentaba el número de motor presuntamente limado.





El procedimiento fue ejecutado por personal de la Policía Rural y Ecológica de Goya en el paraje Rincón de Gómez, camino “El Carancho”, donde los efectivos interceptaron al conductor para un control de rutina.





El hombre admitió que no llevaba consigo documentación personal ni del vehículo y tampoco pudo acreditar la propiedad de la motocicleta. Al inspeccionarla, los uniformados detectaron la adulteración en la numeración del motor.





Por disposición del fiscal de turno, Dr. Guillermo Barri, se iniciaron actuaciones judiciales de oficio por presunta adulteración de la identificación de un vehículo.





En tal sentido dispuso que se proceda al secuestro preventivo de la motocicleta y a la aprehensión del conductor, mientras continúa la investigación para determinar el origen del rodado.





Según advirtieron peritos técnicos, este tipo de maniobras es utilizada para ocultar la verdadera identidad del rodado que podría tener una procedencia ilícita.