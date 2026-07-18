Abigeato en Corrientes: sorprendieron a cuatreros en pleno arreo de 38 vacas ajenas

Una banda delictiva dedicada al robo de ganado fue desarticulada en la zona rural de Saladas tras una amplia investigación, por la cual tres hombres fueron detenidos por "supuesto abigeato agravado en flagrancia".



En tal sentido se informó que efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Saladas, en base a directivas de la fiscal subrogante de la Unidad Fiscal, Nancy Verónica Corbalán Maldonado, allanaron un campo denominado como "Sucesión Insaurralde", donde encontraron serruchos, cuchillos, ganchos utilizados para el oreo de carne.





Pero en un minucioso rastrillaje descubrieron en aguas de un estero vísceras bovinas sumergidas y cuatro cueros vacunos, dos de ellos con la cabeza aún consevada.



Además, en las inmediaciones hallaron manchas de sangre, restos óseos y evidencias que indicarían el funcionamiento de un espacio usado para la faena clandestina.

Sorpresa





Sin embargo, aun restaba una evidencia más comprometedora.



Mientras se desarrollaba el allanamiento, los policías sorprendieron a tres hombres que, montados a caballo, retiraban 38 animales bovinos de un establecimiento ganadero sin autorización de sus propietarios.



La hacienda fue interceptada y trasladada a un corral cercano, donde se constató que 12 de ellos presentaban aparentes irregularidades en sus marcas, ya que serían superpuestas, por lo que fueron secuestrados para la realización de las pericias veterinarias.





Ante el hecho, la Fiscal interviniente ordenó la aprehensión de Fernando Sebastián Niz, Roberto Vallejos y Zacarías Almirón.



También, el secuestro de una camioneta Ford F-100, dos teléfonos celulares y tres hierros de fabricación casera utilizados para marcar ganado.



Tras caratular el hecho como "supuesto abigeato agravado en flagrancia", solicitó al personal de la Policía Rural que continúe con las tareas investigativas para determinar la posible participación de otras personas y el alcance de las maniobras delictivas.



El resultado del allanamiento fue considerado altamente positivo al lograrse el secuestro de todos los elementos buscados y obtener importantes pruebas para el avance de la investigación.



Cabe señalar que este trabajo comenzó con un operativo vial realizado en las últimas horas sobre la Ruta Provincial 13, donde demoraron a dos personas en un automóvil cargado con más de 400 kilos de carne vacuna de origen dudoso.



