Abandonaron una moto que fue robada de una casa durante la madrugada en Corrientes

En la madrugada de este sábado robaron una motocicleta del interior de una casa ubicada por calle Agustín Lara del barrio Doctor Montaña, la cual fue hallada abandonada horas más tarde en otro sector de la misma barriada.



Fuentes policiales indicaron que alrededor de las 9, personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (Grim) V, en recorridas en prevención de ilícitos, encontró una moto abandonada por Bartolomé Hidalgo y Calle 328. Advirtieron que se trataba de una Mondial 110 c.c. color gris y negro, en regular estado.



Por razones de jurisdicción la llevaron hasta la Comisaría 14° Urbana, donde los efectivos empezaron las averiguaciones para tratar de dar con el dueño.





Cerca de las 11.45 se entrevistaron con Paulino G. de 64 años de edad domiciliado en el mismo barrio, quien reveló que durante la madrugada le habían robado su moto del interior de su propiedad.



Luego de acreditar la pertenencia con las documentaciones respectivas se procedió a la entrega bajo acta respectiva con conocimiento y autorización de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas en turno.