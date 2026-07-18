A punta de cuchillo robaron al chofer de un vehículo de alquiler de una app en Corrientes

Un trabajador de la aplicación Uber denunció que a las 8 de este sábado dos delicuentes a los que alzó como clientes, le robaron a punta de cuchillo por avenida Cartagena entre Francia y Castelli para luego escapar hacia el barrio Loma Linda.



La víctima logró contactarse con un patrullero de la Policía y se montó un operativo cerrojo en el que participaron personal de la Unidad Especial Antiarrebatos y del G.R.I.M.





El chofer relató que dos pasajeros lo amenazaron con un arma blanca para robarle su teléfono celular.



Los efectivos con los datos obtenidos iniciaron un patrullaje por los alrededores, hasta que localizaron y demoraron a un menor de 14 años, quien tenía en su poder el celular robado.



Posteriormente lograron interceptar y demorar al segundo sospechoso, un joven de 19 años.



Ambos implicados fueron trasladados a la Comisaría Octava Urbana, donde quedaron a disposición de la Fiscalía en turno.