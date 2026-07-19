Corrientes: buscan intensamente a una menor desaparecida

La Policía de Corriente pide la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de una menor de edad desaparecida en la ciudad Capital.

Se trata Tiziana Noemí Benítez, de 15 años, cuya desaparición fue denuncidad en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor.

Según la denuncia, la menor reside en el Hogar María de Nazareth. La Fiscalía de Investigación en turno ya tomó intervención en el caso para coordinar los rastrillajes viales y vecinales.

Características físicas y vestimenta de la menor buscada

Con el objetivo de agilizar el reconocimiento de la adolescente en la vía pública, las autoridades difunden sus principales rasgos y las prendas de vestir que llevaba puestas la última vez que fue vista:

Fisonomía: tez morena, estatura de 1,61 metros, ojos de color marrón y el cabello suelto teñido de color cobrizo.

Vestimenta: vestía una calza larga de color gris oscuro, un top de color marrón, una campera deportiva también de color gris y zapatillas de color rosado.

Canales oficiales de comunicación para aportar datos

Quienes puedan suministrar información certera, datos sobre sus movimientos recientes o que la haya visto en las últimas horas debe comunicarse a los canales habilitados: