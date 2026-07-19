Tras quedar acorralado por la Policía, abandonó una bicicleta que había robado

La Policía de Corriente informó que el sábado recuperó una bicicleta denunciada como robada en la ciudad Capital.

El procedimiento fue realizado por efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (Grim II) tras el alerta de una vecina en la vía pública, lo que motivó un rápido rastrillaje por la zona.

La damnificada aportó las características específicas del vehículo, tratándose de una bicicleta marca SLP 100 PRO.

Al verse cercado por las patrullas motorizadas en la intersección de las calles Medrano y Cartagena, el delincuente optó por abandonar el rodado y darse a la fuga a pie a través de los pasillos de un asentamiento cercano.

Es así que se secuestró el rodado y se lo trasladó a la dependencia correspondiente, donde se iniciaron las diligencias de rigor para la posterior restitución a su dueña.