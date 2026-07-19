Corrientes: camión volcó un acoplado cargado de tomates y morrones sobre la Ruta 12

Un camión volcó el acoplado cargado con tomates y morrones este domingo sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de la localidad de Esquina.

El siniestro se produjo cuando el transporte, que había partido desde Santa Lucía con destino a Mar del Plata, perdió estabilidad mientras circulaba por el pavimento mojado.

Según las primeras informaciones, el conductor no logró mantener el control del vehículo debido a la lluvia y el acoplado terminó volcando sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, una importante cantidad de tomates y morrones quedó desparramada sobre la banquina y parte de la ruta, lo que generó complicaciones temporales en el tránsito hasta que intervinieron efectivos policiales y equipos de asistencia para despejar la zona y normalizar la circulación.

A pesar de la magnitud del accidente, el chofer y su acompañante no sufrieron lesiones y no fue necesaria su atención médica. El siniestro dejó únicamente daños materiales y la pérdida de parte de la mercadería que era transportada.