Corrientes: apareció la adolescente buscada tras la activación de la Alerta Sofía

La adolescente de 14 años que era buscada en Paso de los Libres fue localizada por la Policía de Corrientes. Su desaparición había activado la Alerta Sofía a nivel nacional.

La menor había sido vista por última vez ayer por la tarde cuando iba a la escuela. Al no volver a su casa, la familia realizó la denuncia y se activó un operativo de búsqueda con intervención judicial. Fue encontrada sana y salva, según informaron fuentes oficiales a El Litoral.

Desde la Comisaría de la Mujer y el Menor de Paso de los Libres se habían desplegado tareas de localización junto a la fiscalía de Investigación en turno.