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Sana y salva

Corrientes: apareció la adolescente buscada tras la activación de la Alerta Sofía

Había sido vista por última vez ayer a la tarde. 

Por El Litoral

Jueves, 02 de julio de 2026 a las 11:15

La adolescente de 14 años que era buscada en Paso de los Libres fue localizada por la Policía de Corrientes. Su desaparición había activado la Alerta Sofía a nivel nacional.

La menor había sido vista por última vez ayer por la tarde cuando iba a la escuela. Al no volver a su casa, la familia realizó la denuncia y se activó un operativo de búsqueda con intervención judicial. Fue encontrada sana y salva, según informaron fuentes oficiales a El Litoral.

Desde la Comisaría de la Mujer y el Menor de Paso de los Libres se habían desplegado tareas de localización junto a la fiscalía de Investigación en turno.

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