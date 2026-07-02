Golpe al narcotráfico en Corrientes: desbaratan un kiosco y detienen a una persona

La Policía Federal Argentina informó que el miércoles desbarató un kiosco de droga en la localidad de Curuzú Cuatiá. Además, en el procedimiento se detuvo a una mujer implicada al caso.

El operativo se realizó en la tarde del miércoles bajo las directivas de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la PFA, ejecutado por agentes de la División Unidad Operativa Federal (Duof) Paso de los Libres, quienes venían desarrollando un minucioso seguimiento en la localidad de Curuzú Cuatiá.

La investigación penal se originó a partir de tareas de inteligencia, vigilancia y seguimientos discretos en la vía pública pública para prevenir el narcotráfico en la región.

Tras el análisis de la información recabada, se identificó el domicilio donde operaba la persona implicada y establecer de manera fehaciente la modalidad de acopio, fraccionamiento y posterior venta al menudeo a los consumidores de la zona.

Secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y armas

Es así que se ejecutó una orden de allanamiento en la vivienda señalada. Al inspeccionar la propiedad, los uniformados hallaron elementos clave que ratificaron el funcionamiento del centro de distribución barrial.

Tras requisa del inmueble, se detalló el secuestro de los siguientes elementos:

18 envoltorios de nylon termosellados conteniendo clorhidrato de cocaína , con un pesaje total verificado de 17 gramos .

Un arma de fuego con municiones.

Cuatro teléfonos celulares con evidencia digital .

La suma total de 30.700 pesos en efectivo, presuntamente provenientes de la venta de la droga.

Notificación a la imputada e intervención de la Justicia Federal

Tras concluir el allanamiento y el pesaje oficial de las sustancias reactivas, se detuvo y trasladó de la principal investigada.

La mujer imputada fue debidamente notificada en el marco de la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737, quedando tanto ella como los materiales incautados a disposición la Justicia.

De esta manera la PFA ratifica su compromiso en la lucha contra el narcotráfico a gran escala, la prevención del delito complejo y la protección de los entornos barriales para erradicar el narcomenudeo.