Megaoperativo en Goya: ocho detenidos con droga tras múltiples allanamientos

La Prefectura Naval Argentina detuvo a ocho personas mayores de edad tras realizar múltiples allanamientos en la ciudad de Goya, Corrientes, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes.



Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Goya, a cargo de la jueza Cristina Elisabeth Pozzer Penzo tras lo cual lograron incautar un cargamento de cocaína y marihuana fraccionada.



El secuestro también abarcó dinero en efectivo de curso legal y elementos técnicos destinados a la comercialización delictiva de las drogas.



Entre el material confiscado detallaron balanzas de precisión y diversas herramientas utilizadas habitualmente para el corte y fraccionamiento de estupefacientes, así como teléfonos celulares que serán peritados para el avance de la causa judicial.



En uno de los domicilios registrados, el personal de Prefectura halló un arma de fuego y municiones, elementos que fueron incorporados de inmediato al expediente como prueba vinculada a las actividades de la organización.



Finalmente, las fuerzas de seguridad secuestraron varias motocicletas que presuntamente eran utilizadas por los involucrados para la distribución y logística del comercio ilegal. Los ocho detenidos y los elementos incautados quedaron formalmente a disposición de las autoridades judiciales.