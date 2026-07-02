Una persona fue detenida por el abuso de una joven con discapacidad en Corrientes

El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Bella Vista Ramón Alfredo Muth confirmó la detención del principal implicado en un caso de abuso sexual a un joven con discapacidad, ocurrido el fin de semana último en esta ciudad.





Detalló que el hecho sucedió en las primeras horas de la mañana del domingo, en el predio del Club San Vicente.





Desde la Fiscalía indicaron que se dispuso una junta de evaluación sobre el diagnóstico de la víctima, que "arrojó como resultado que padece de un retraso madurativo severo".





Luego, a fin de preservar el proceso investigativo se consideró oportuna la detención del principal implicado, que fue localizado en su domicilio.



"A partir de esta situación tengo 72 horas para formalizar la imputación, donde se le va a leer la calificación legal, y las evidencias que tenemos en su contra. Luego se realizará la audiencia de coerción", remarcó.





El expediente cuenta con dos registros en video. Uno de ellos se observa a un hombre sometiendo a la víctima mientras otros filman; el segundo muestra a dos sujetos observando de forma pasiva desde el exterior del predio.



