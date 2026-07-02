Cómo sigue el juicio

El debate por el niño de la localidad de 9 de Julio continuará en el Escuadrón 48 de la Gendarmería Corrientes el próximo martes, cuando declaren cinco testigos.



Desde las 9.30 como se ha hecho hasta aquí, la cuarta semana de juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Peña continuará con las testimoniales, pero con la diferencia de que quienes deberán pasar ante el Tribunal ya no serán considerados testigos víctimas. Ese carácter tuvieron aquellas personas que por su parentezco con el nene pudieran tener alguna vulnerabilidad.



Es por eso que de acuerdo con una decisión de los magistrados, se volverán a transmitir las audiencias,a través del canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación.



Asimismo, este jueves también se definió que el miércoles próximo declaren otros cinco testigos



Será la última semana de actividad en el juicio, dado que del 14 al 23 de julio se producirá un parate por la feria administrativa.



En ese sentido, fue rechazado un pedido de la Fiscalía, a cargo de Carlos Schaefer, para que haya audiencias durante el receso invernal, así como también fue desaprobada la solicitud de incrementar la frecuencia de jornadas que se concretan por semana.