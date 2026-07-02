Hablaron la abuela y las primas de Loan: el naranjal, el botín y la polémica con Codazzi

La séptima audiencia del juicio oral por la presunta sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña estuvo marcada por testimonios que volvieron a poner el foco sobre la versión del supuesto accidente y las presuntas maniobras para direccionar la investigación. Pero también, en el hallazgo del calzado dle niño, en circunstancias que no logran ser esclarecidas.

Declararon, en orden, Catalina Peña, abuela del niño; Camila Núñez, prima de Loan; Macarena Peña, hija de Laudelina Peña; y los hermanos de la madre del menor, Ceferina Ignacia y Alberto Sebastián Noguera.



La primera en declarar fue Catalina Peña, quien sostuvo que su hija Laudelina "mintió" cuando aseguró que Loan había sido atropellado por una camioneta.



La mujer relató que le pidió expresamente que no sostuviera esa versión luego de que "tres hombres" le manifestaran que se trataba de un accidente.



"Le dije que no mienta. Vas a quedar colgada", recordó Catalina sobre la conversación que mantuvo con Laudelina.



Además, reconstruyó parte de la jornada del 13 de junio de 2024 y explicó que ella únicamente había convocado a Laudelina para cocinar el almuerzo, mientras que fue Antonio Benítez quien invitó al resto de las personas presentes: Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez y María Victoria Caillava.



También declaró que, cuando comenzó la búsqueda, Caillava le dijo solamente que "se había perdido una criatura", sin identificar que se trataba de Loan, y señaló que luego se retiró rápidamente para llevar a su esposo, Carlos Pérez, a ver un partido de fútbol antes de regresar.



La segunda testigo fue Camila Núñez, prima del niño, cuya declaración debió interrumpirse momentáneamente luego de sufrir una descompensación emocional.



Una vez reanudada la audiencia, el Tribunal reprodujo un video de una declaración previa incorporada durante la investigación. Allí sostuvo que la decisión de ir al naranjal "nació de los mismos chicos" y destacó que Antonio Benítez fue quien "más buscó y más se desplazó" tras la desaparición.



Camila también relató que, días después del hecho, tres personas vestidas de civil que se presentaron como investigadores la abordaron en la casa de Catalina Peña y le ofrecieron "una recompensa" para que "culpara a alguien", lo que interpretó como un intento de direccionar su testimonio.



Asimismo, señaló que esas personas le generaron la sensación de que buscaban responsabilizar a determinados involucrados y recordó que posteriormente fueron quienes participaron de la detención de Carlos Pérez.

Macarena y el botín

La declaración de Macarena Peña, hija de Laudelina, fue una de las más relevantes de la jornada.



La joven confirmó que encontró el botín de Loan enterrado en el barro en el lugar que le indicó su madre y afirmó que Laudelina le dijo que también había "huellitas", aunque aclaró que ella no llegó a verlas.



Sin embargo, el tramo más significativo de su testimonio estuvo referido a las presuntas presiones ejercidas sobre su madre.



Macarena aseguró que Laudelina fue "coaccionada por el señor (José Fernández) Codazzi" para sostener la versión de que Loan había sido víctima de un accidente vial.



Según declaró, Codazzi les manifestó que la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegaría para detenerlas debido a una “ubicación detectada” y les dijo que tenía "una estrategia" para enfrentar esa situación.



Además, sostuvo que durante el traslado hacia la ciudad de Corrientes hubo un cambio de vehículo y que el polémico abogado les prometió una casa y una moto. También afirmó haber visto cuando le entregó a su madre 50.000 pesos en efectivo, dinero que, según dijo, Laudelina decidió guardar con la intención de devolverlo.



Tras finalizar su declaración, Macarena pidió reunirse con su madre, encuentro que fue autorizado por el Tribunal.



La audiencia continuó con el testimonio de Ceferina Ignacia Noguera, hermana de María Noguera, quien relató que acompañó a la madre de Loan cuando recibió la noticia de la desaparición y también cuando el entonces comisario Walter Maciel les comunicó erróneamente que el niño había aparecido.



El último en declarar fue Alberto Sebastián Noguera, quien afirmó que durante la búsqueda observó a Bernardino Antonio Benítez caminando junto a una persona "alta, con capucha blanca", en un camino cercano al lugar donde desapareció Loan.