Corrientes: intentaron huir y los atraparon con elementos robados momentos antes

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a dos personas en la localidad de Gobernador Virasoro. Tras una breve persecusión, se descubrieron elementos que habían sido robados.

El procedimiento ocurrió pasado el mediodía del miércoles, cuando el personal de la Comisaría Distrito Primera de Virasoro realizaban tareas de prevención de delitos. En el sector céntrico divisaronla a dos individuos en actitud sospechosa.

Al notar la presencia del móvil policial, los dos sujetos huyeron a pie de forma imprevista. Esto provocó un rápido despliegue de los efectivos en el perímetro e impidió la fuga, logrando alcanzarlos y reducirlos unos metros más adelante.

Secuestro de cables subterráneos y herramientas de corte profesional

Ambos sospechosos fueron identificados como mayores de edad. Al realizarse la requisa sobre sus pertenencias, los agentes detectaron objetos de alto valor comercial e insumos para cometer robos a escala de servicios públicos.

Entre los elementos incautados se detalla de manera específica:

Un cargamento de cables subterráneos de la reconocida firma comercial Fonseca .

Una pinza de fuerza profesional.

Un alicate de presión.

Un par de guantes aislantes de trabajo.

Una sierra de mano para metales.

Durante el interrogatorio en las calles Remedios de Escalada y Sarmiento, ninguno de los dos jóvenes supo justificar ni acreditar de manera legal la procedencia de los materiales que trasladaban consigo.

Los implicados y la totalidad del cargamento fueron trasladados a la dependencia policial para el inicio de las diligencias correspondiente.

Una vez allí, se continuó con la investigación que logró certificar que los cables y herramientas secuestrados habían sido sustraídos del interior de una propiedad momentos antes de la detención.