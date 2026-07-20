Divisaron a un niño con un "88% de similitudes" morfológicas con Loan Peña

Una intervención policial se llevó a cabo en una exposición en la ciudad de Mariano Roque Alosnso en Paraguay, donde se divisó a un niño que guarda un gran parecido con Loan Peña, el menor desaparecido en 2024 y por quien actualemente se desarrolla un juicio.

Las imagenes se compartieron en redes sociales y rápidamente alertó a las autoridades que desplegaron un protocolo para realizar un análisis morfológico en base a las imágenes.

El oficial paraguayo Ramón Vera, encargado del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas, afirmó que "hemos solicitado una prueba morfológica en ambas fotografías: la de Loan, en su momento, y la de este niño, que se hace llamar Ramiro".

En entrevista a un medio paraguayo se entrevistó al titular de la dependencia dedicada al caso, donde brindó detalles llamativos.

El agente pasó a contar que el resultado de las pruebas realizadan en conjunto a la Policía de Corrientes: "Hay un 88% de similitudes entre rasgos faciales y otros tipos de dimensiones en el rostro".

"No es concluyente"

Vera aclaró que pese a los llamativos resultados que desde Argentina "han aclarado que eso no es una prueba positiva concluyente", y que "hay bastante parecido entre ambos".

El agente detalló que se "están racabando más cámaras de seguridad" y agregó que "se pudo ver al menor con una pareja dentro de la Expo".

Esto último desencadenó un llamado a la comunidad.

Pedido de colaboración

Debido a que el menor fue visto con adultos, Vera solicita a la población a que brinde información sobre el caso y en caso de que la pareja que acompañaba al menor "a lo mejor son padres de Ramiro", se presente de forma voluntaria para así "descartar la posibilidad de que sea él (Loan)".

A través de la entrevista, Vera pidió a los adultos que se comuniquen con su dependencia para aclarar este avistamiento.

Otro punto que aclaró el agente paraguayo es la datación de las imagenes usadas para la comparativa, pues "nos dijeron (desde Argetnina) que no es una prueba concluyente positiva por el tiempo que ha pasado" y agregó que "la fotografía es antes de que Loan haya desaparecido, es de 2024" y concluyó en que "los rasgos pudieron haber cambiado".

Comunicación con la familia de Loan

El medio ABC consultó al oficial si la fuerza paraguaya se había contactado con la familia de Loan sobre este avistamiento. Vera dijo que "hemos tenido comunicación con el abogado de la familia".

Luego agregó que "él va a exhibir esta fotografia y este video a la familia para ver que pueden decirnos ellos", y continuó que "ellos (la familia) se ofrecieron a venir hasta Paraguay para acompañarnos en todo el procedimiento".

Los videos y las imágenes son material de investigación internacional actualemente y se trabaja para aclarar este evento.