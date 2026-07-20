Buscan intesamente a un joven desaparecido en Corrientes

La Policía de Correntes pide colaboración a la comunidad para dar con paradero de un jóven desaparecido en la ciudad Capital.

Se trata de Axel Guillermo Nicolás Sosa, de 20 años, cuya desaparición fue denunciada en la Comisaría XIX Urbana.

Según en la denuncia, el joven se ausentó de su domicilio del Barrio Nuestra Señora de Asunción durante la noche del domingo 19 de julio.

La Fiscalía en turno ya tomó intervención en el caso para coordinar las tareas de rastrillaje y la recepción de datos filiatorios.

Características físicas, vestimenta y señas particulares

Con el fin identificarlo rápidamente en la vía pública o el transporte, las autoridades suministraron su descripción exacta:

Fisonomía: de contextura delgada, tez blanca, cabello corto con un corte rebajado hacia los costados.

Señas particulares: tatuajes distribuidos en zonas muy visibles, en la parte frontal del pecho , en ambos brazos (manga derecha e izquierda), arriba del tobillo y en la zona del cuello .

Ropa que vestía: llevaba puesta una camiseta de fútbol manga corta de la Selección Argentina (con la insignia de la AFA en dorado del lado izquierdo), una bermuda de jean color gris oscuro y zapatillas deportivas marca Topper desgastadas de color negro con detalles verdes y naranjas.

Canales de comunicación oficiales para aportar datos

Independientemente de los operativos de rastrillaje que lleva adelante la fuerza provincial, se solicita a la comunidad comunicarse de inmediato si disponen de datos certeros se comuniquen de forma directa con la Comisaría XIX Urbana al teléfono de línea 3794-501579.

Además, se puede llamar al 911 (Sistema Integral de Seguridad) desde Corrientes Capital, o al 101 en el interior provincial.

Otra forma de informar a las autoridades es presentarse de forma presencial en la comisaría o puesto policial más cercano.