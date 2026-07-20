Murió un marinero correntino a bordo de un buque pesquero en Chubut

Durante el mediodía de este lunes, la embarcación pesquera de altura denominada Mar Esmeralda ingresó de manera imprevista y de urgencia a la terminal del muelle Almirante Storni, en la ciudad chubutense de Puerto Madryn por la muerte de un marinero correntino.

Voceros oficiales pertenecientes a la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) ratificaron ante la prensa local que el operario fallecido fue identificado formalmente como Gustavo Ortiz, un marinero originario de la provincia de Corrientes.

De acuerdo con las precisiones brindadas por los primeros reportes médicos y periciales en el muelle, el deceso del trabajador correntino se habría desencadenado por causas naturales debido a una descompensación cardíaca aguda, ocurrida mientras el buque —de la firma Cabo Vírgenes— se encontraba operando en zona de pesca.

El drama familiar a bordo y la intervención de Prefectura

Al momento de producirse la descompensación fatal, Ortiz se encontraba navegando y compartiendo las tareas de cubierta junto a su propio hermano, quien también forma parte de la plantilla de marineros del navío y debió atravesar la crítica situación en medio del aislamiento propio de las faenas en aguas abiertas, recibiendo la contención primaria del resto de los compañeros de la tripulación.

Una vez que la nave amarró en el sector asignado de la terminal portuaria de la provincia de Chubut, las autoridades de la Prefectura Naval Argentina tomaron de forma inmediata el control de la escena y procedieron a cercar el sector del muelle.

Los efectivos de la fuerza de seguridad federal aguardaron las directivas del magistrado del Juzgado Federal de la jurisdicción de turno para proceder al retiro ordenado y desembarco del cuerpo, a fin de cumplimentar las actas judiciales, los exámenes médicos forenses de rigor y descartar indicios de criminalidad.

Gestiones del SOMU para el traslado de los restos

La delegación patagónica de la seccional local del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) tomó intervención directa en el caso apenas el barco tomó puerto. Representantes de la conducción gremial marítima se hicieron presentes en el muelle Almirante Storni para ponerse a disposición de la familia afectada e informaron el inicio urgente de los trámites legales y de cobertura asistencial necesarios para gestionar el traslado del cuerpo del operario hacia su provincia natal en el Litoral.

Desde el sindicato portuario remarcaron que el esfuerzo logístico inmediato de la fecha está centrado en agilizar los procesos administrativos con la empresa Cabo Vírgenes y las empresas funerarias de traslado terrestre, garantizando además el pasaje y el acompañamiento psicológico e institucional integral para el hermano de la víctima en su regreso a Corrientes.

La pérdida del joven trabajador generó muestras de dolor en las redes sociales y reabrió el debate en los círculos laborales del sector pesquero sobre la necesidad de potenciar la asistencia médica de emergencia compleja a bordo de las unidades que operan en el mar argentino.