Fatal accidente sobre una ruta de Corrientes dejó a un menor muerto y otro herido

Un trágico accidente tuvo lugar en la localidad de Lavalle durante el domingo, donde una camioneta, una motocicleta y un colectivo de larga distancia fueron los protagonistas. Se reportó la muerte de una persona.

El hecho ocurrió en la noche del domingo, alrededor de las 23.30, cuando efectivos de la Comisaría del Distrito Lavalle fueron alertador por un siniestro vial sobre Ruta Provincial Nº27, a la altura del kilómetro 11.

Al llegar al lugar, se encontraron con una escenaque involucró a una camioneta marca Ford, modelo EcoSport, conducida por un hombre mayor de edad; una motocicleta marca Honda, modelo Wave, en la que se desplazaban dos jóvenes de 17 años; y un colectivo de larga distancia, guiado por otro hombre mayor de edad.

Según las primeras informaciones, la motocicleta fue impactado por uno de los rodados de mayor porte. El joven que iba en el lugar de acompañante sufrió graves heridas que produjeron su muerte en el lugar. Por otro lado, el otro menor que manejaba el mismo vehículo, resultó con lesiones, por lo que debió ser trasladado al hospital local.

Los peritos, con intervención de la Fiscalía de turno, trabajan en la reconstrucción del hecho, mientras que en la citada dependencia se realizaron las diligencias de rigor.