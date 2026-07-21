Abigeato en Corrientes: detienen a un hombre que llevaba una vaca en una camioneta

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a un hombre en la localidad de Saladas y secuestró un animal vacuno de dudosa procedencia, en un presunto caso de abigeato.

El procedimiento se realizó por efectivos de la Comisaria Distrito Pago de los Deseos durante un operativo de contralor sobre ruta Provincial N° 13, kilómetro 21.

En el lugar, los agentes detuvieron la marcha de una camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok. Al proceder a la inspección de vehiculo, se halló a un animal vacuno en la caja del rodado.

El conductor no pudo justificar ni la procedencia, ni la propiedad de animal, por lo que fue detenido de forma preventiva y el vacuno secuestrado.

El demorado y el animal fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se realizaron las diligencias de rigor.