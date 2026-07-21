Intensa búsqueda de una adolescente de 14 años desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración para dar con el paradero de una menor de edad desaparecida en la ciudad Capital.

Se trata de Katia Soledad Pereyra, de 14 años, cuya desaparición fue realizada en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor.

Según la denuncia hecha por sus familiares, la adolescente se ausentó de su domicilio ubicado en el Barrio Galván durante la siesta del lunes 20 de julio.

En el caso ya tomó intervención la Fiscalía de Investigación en turno para coordinar los protocolos de búsqueda e inspección en la zona.

Características físicas y vestimenta de la menor buscada

Con el objetivo de agilizar la identificación de Pereyra por parte de la comunidad, las autoridades difundieron su descripción y las prendas que llevaba puestas al momento de ausentarse:

Fisonomía: tez blanca, 1,66 metros de estatura, ojos de color marrón y cabello negro, ondulado, con un largo hasta los hombros.

Vestimenta: top negro de mangas largas, una campera negra, calza de color negro y zapatillas del mismo color.

Canales oficiales de comunicación para aportar datos

Se solicita a la comunidad avisar de inmediato a las autoridades ante cualquier novedad a través de los siguientes canales: