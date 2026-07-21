Ataque mafioso en Alvear: hallaron búnker narco e incautaron 11 teléfonos

Luego de sendos allanamientos, realizados en la localidad de Alvear, en el marco de la investigación por el ataque mafioso a un remisero, se encontraron con un búnker de venta de droga e incautaron teléfonos y computadora, que serán peritados bajo la causa "Fabricio Daniel Aguilera S/ Dcia. Por Sup. Incendio e Intimidación Pública".



Fuentes policiales detallaron que el hecho sucedió en la madrugada del pasado sábado 11 de julio en una vivienda situada en el Barrio 38 Viviendas de aquella localidad de la costa del Río uruguay.





Ese día, entre las 2 y las 2,30 alguien abrió la parte trasera del Volkswagen Gol Country, que era usado como remis, para arrojar una botella con combustible, lo cual causó daños totales en el vehículo.



Además, con una pistola calibre 9 milímetros balearon la casa. La víctima Daniel Aguilera (51) agradeció a los vecinos por despertar a su familia, que de lo contrario hubiera sufrido las consecuencias de la inhalación del monóxido de carbono que emanaba de las llamaras del auto quemado.



Lo más grave que relató el hombre es que una de las balas impactó a centímetros de su nieto de 9 años que dormía en una de las habitaciones.



En tal sentido, en una de las casas, secuestraron 11 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos; una netbook y demoraron a un hombre mayor de edad.





En el segundo allanamiento, incautaron trozos de marihuana, balanza digital de precisión utilizada para el pesaje de las dosis, recortes de polietileno usados para armar las "bochitas" de droga y una madera usada como mesa de picado con restos adheridos de la misma sustancia vegetal, entre otros elementos.



A raíz de esto, se inició una segunda causa penal paralela por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737 y a la Ley Provincial de Narcomenudeo 6.725, según detallaron.



Trabajaron, efectivos de la Comisaría Segunda de Alvear, en base a directivas de la Fiscalía en turno, doctor Facundo Cabral.



