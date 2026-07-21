Dos demorados por amenazar a un alumno frente a una escuela en Corrientes

Un alumno fue amenazado con un arma, frente a una escuela de la ciudad de Santo Tomé el pasado 10 de julio y por el hecho se inició una causa de tentativa de homicidio que derivó en al allanamiento a una casa de la periferia, situada en la llamada Chacra 61.



Efectivos de la Comisaría de Distrito Segunda de Santo Tomé, irrumpieron en la propiedad con el apoyo logístico del personal del Grupo GEOP dependientes de la Unidad Regional V.



El juez de Garantías, en base a directivas de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), ordenó el allanamiento en el que incautaron una pistola calibre 22 y tres cartuchos intactos correspondientes al mismo calibre.





Además, fueron aprehendidos un joven de 18 años de edad y un menor de 16, que quedó en resguardo de familiares. De acuerdo a las primeras líneas investigativas, ambos guardarían una relación directa con el hecho ocurrido frente a una escuela, donde habrían amenanzado a un alumno.



Tanto el arma incautado como los dos jóvenes fueron trasladados a la Comisaría Segunda a la espera de directivas de la Fiscalía.