Robaron un tractor y fue recuperado a las pocas horas en Corrientes

La rápida intervención de la Policía Rural y Ecológica de Amado Bonpland permitió recuperar un tractor marca John Deere que había sido robado de un campamento forestal ubicado sobre la Ruta Nacional N.º 14, en jurisdicción de Colonia Libertad.



El procedimiento se inició luego de que un trabajador rural alertara sobre la presencia de una maquinaria abandonada en una forestación a la altura del kilómetro 475 de la Ruta 14.



Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un tractor sin ocupantes, por lo que, por disposición de la fiscal de turno, Dra. Lena, fue resguardado preventivamente mientras se realizaban las averiguaciones correspondientes.



Horas más tarde se confirmó que el vehículo había sido sustraído de un campamento forestal situado en el kilómetro 410 de la Ruta 14 y pertenecía a la empresa Máquinas y Servicios del Litoral S.A..



Tras establecer su procedencia, la Policía coordinó las actuaciones para su restitución a los legítimos propietarios, logrando recuperar la maquinaria pocas horas después del robo.