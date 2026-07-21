Demoraron en Corrientes a una mujer con pedido de captura de Buenos Aires

Una mujer con pedido de captura activo y un hombre sin la documentación de su vehículo fueron demorados por la policía tras ser interceptados durante un control vial preventivo sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 1011.



Los efectivos de la Unidad Especial de Tránsito y Caminera descubrieron las irregularidades al demorar el avance de un automóvil Chevrolet Tracker y verificar la identidad de los ocupantes en el sistema informático policial.



En consecuencia procedieron al traslado de los sospechosos y al secuestro preventivo del rodado.





Al ingresar los datos de los ocupantes en la base nacional, constataron que la mujer que viajaba como acompañante poseía una orden de detención vigente emitida por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, vinculada a una infracción a la Ley 25.891 de servicios de comunicaciones móviles.



En paralelo, el conductor del vehículo no pudo presentar ninguna documentación legal que acreditara la titularidad o la legítima posesión del automóvil en el que se trasladaban.



Ante esta situación de flagrancia, ambas personas fueron trasladadas en calidad de demoradas a la Comisaría de El Sombrero, donde quedaron a disposición de la Fiscalía en turno, para tiene en sus manos avanzar hacia el esclarecimiento de la condición de ambos y de la legal procedencia del vehículo.