Un muerto tras un despiste sobre Ruta 12 donde un auto acabó "abrazado" a una columna

Un muerto y dos heridos fue el saldo del despiste de un vehículo en Candelaria, Misiones a 35 kilómetros del límite con la provincia de Corrientes, donde una utilitario acabó "abrazada" a una columna de alumbrado público, en un hecho registrado a las 15.20 de este martes.



Las víctimas, hasta el momento no pudieron ser identificadas por la Policía de Misiones.



Destacaron que tras un intenso trabajo de rescate, los efectivos lograron extraer a dos de los ocupantes, quienes fueron trasladados al Hospital Madariaga para recibir atención médica. Posteriormente, personal de salud constató el fallecimiento del tercer ocupante.





En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Regional X, personal sanitario y las divisiones especializadas, mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial e identificar a las víctimas, bajo las directivas del magistrado interviniente.



Según remarcaron el fatal siniestro ocurrió durante la tarde de este martes sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1368, en el acceso a Candelaria.



