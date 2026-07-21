Homicidio en Corrientes: mataron a un hombre de un golpe en la cabeza y hay dos detenidos

La Policía de Corrientes informó sobre un trágico hallazgo el domingo en la Capital provincial. Un hombre fue asesinado a golpes en su domicilio. Por el caso hay dos detenidos.

El personal de la Comisaría XIV Urbana halló a un hombre de 75 años, identificado con el apellido Galloso, asesinado a golpes en la cabeza en su vivienda ubicada en el asentamiento del barrio Doctor Montaña.

Operativo y detención

Las autoridades analizaron imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, con lo que se logró identificar y detener preventivamente a un sujeto de 40 años, apuntado como principal involucrado en el caso.

Además, fuentes policiales confirmaron que en las últimas horas se llevó adelante la demora de otro de los supuestos atacantes.

Las principal hipótesis gira en torno sobre un intento de robo, aunque la víctima era una persona de escasos recursos.

Los sospechosos del ataque

Las autoridades fueron notificadas del hecho el sábado 18 de julio alrededor de las 23.30. Testimonios hicieron trascender que los involucrados habían mantenido contacto horas antes del fatal final.

La víctima, conocida como "Tito", se desempeñaba como cuidador de motos en el exterior de un abasto de carnes de la zona.

Galloso fue visto con vida con los dos sospechosos en la noche del sábado previo al crimen.

Aunque aún no se conoce el móvil del hecho, la Fiscalía de turno a cargo del caso tiene como hipótesis un intento de robo, donde los agresores intentaron arrebatarle las recaudaciones de su trabajo diario.

Galloso fue hallado con una herida cortante en la zona occipital, por lo que fue derivado para autopsia, que determinó que la muerte se produjo por traumatismos provocados por golpes en la cabeza.

Durante el procedimiento se secuestró un cuchillo y otros elementos de interés para la investigación, en tanto que se realizan las diligencias correspondientes en la mencionada dependencia.