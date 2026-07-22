Abigeato en Corrientes: dos detenidos y el secuestro de 450 kilos de carne

La Policía de Corrientes informó que el martes secuestró 450 kilos de carne vacuna de dudosa procedencia, que era transportada en una camioneta en la localidad de Esquina.

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica persiguieron una camioneta Volkswagen, modelo Amarok durante un recorrido de prevención de delitos sobre la Ruta Nacional N°12, cuando divisaron al vehículo circular a alta velocidad con dirección hacia Esquina.

El seguimiento se realizó hasta la Ruta Provincial N°58, donde la camioneta fue interceptada. Al proceder al acercamiento, notaron nerviosismo en el conductor del rodado.

Tras una inspección sobre la camioneta, los efectivos hallaron en la caja un cargamento cubierto por una lona negra que escondía varios cortes vacunos sin la documentación ni las condiciones sanitarias necesarias para el caso.

Ante tal situación se dio conocimiento del hallazgo al fiscal de turno, Dr. Luciano Bordón, quien al llegar al lugar inició las actuaciones judiciales pertinentes, el secuestro de los 450 kilos de carne, la camioneta y la inmediata detención preventiva de los ocupantes.

Los demorados fueron identificados como R.A. Medina, de 40 años y D.F. Frischy, de 32, quienes fueron trasladados a la Comisaría II de Esquina.

Además, se solicitó la presencia de la perito Lic. Andréa Gómez y al médico veterinario, Dr. Esteban Federico Rubiniche, quienes realizaron los precedimientos de rigor sobre los cortes vacunos secuestrados.

Los productos cárnicos fueron trasladados a la sede de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Esquina, donde se procedió a su desnaturalización e incineración, a fin de evitar cualquier riesgo para la salud pública.

La investigación continúa para determinar el origen de la carne y establecer si existen otras personas vinculadas al hecho.