Tenían antecedentes por robo y fueron sorprendidos observando autos en Corrientes

Tres jóvenes con antecedentes por delitos de robos y hurtos fueron demorados por efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada III (G.R.I.M.) en plena calle cuando observaban vehículos estacionados y viviendas, lo cual llevaba intraquilidad a los vecinos.





La sospechosa actitud despertó el alerta del vecindario que por lo cual pidieron apoyo a la Policía.





Al ser demorados por los efectivos, los tres señalados no pudieron justificar su presencia en el lugar ni su accionar, en tanto que también carecían de sus respectivos documentos de Identidad.





Con todo ello, consultar con la base de datos policial y el sistema detectó que Alejandro A. (25), Alan Nahuel M. (27) y Brian Julián M. (24) registraban antecedentes policiales por Robo y Hurto (R.H.).





Debido a ello, los tres hombres fueron demorados e inmediatamente trasladados a la sede de la Comisaría Sexta Urbana, por razones de jurisdicción, donde se continuaron con las actuaciones y trámites legales de rigor.