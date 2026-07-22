Murieron dos personas que viajaban a Corrientes en un choque sobre la Ruta 14

Este miércoles a la siesta murió una mujer y un menor de 14 años y otras dos personas resultaron heridas tras el choque entre una camioneta que se dirigía a la provincia de Corrientes y un camión en el cruce de las rutas nacionales 14 y 18, cerca del peaje Yeruá, en Entre Ríos.





Fuentes policiales revelaron que una Renault Alaskan impactó a las 15,45 contra el lateral derecho de un camión Mercedes Benz, con semirremolque Truckvan.de nacionalidad brasilera. Ambos vehículos circulaban en sentido sur norte, en dirección hacia la ciudad de Concordia, detallaron.





Como consecuencia del violento impacto, una persona falleció en el lugar del accidente. Mientras que las otras tres personas fueron trasladadas en ambulancia hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Según las primeras recibidas en el lugar, una de ellas (menor de edad) estaba en estado muy delicado y falleció al llegar al nosocomio, consignó Diario Río Uruguay.





Personal de Comisaría Calabacilla intervino en un grave accidente de tránsito ocurrido sobre la Autovía Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 240, en sentido sur-norte.





A causa del impacto, un adolescente (L.V.M.) de 13 años y una mujer (S.R.L.) de 49 años murieron, mientras que el conductor de la camioneta, de 49 años, y una menor de 14 años resultaron con lesiones de consideración y permanecen internados.





El Jefe de Policía de la provincia de Entre Ríos brindó las precisiones del caso al medio Elonce y ratificó el trayecto que realizaba la familia.



Los cuatro integrantes del vehículo eran oriundos de la provincia de Buenos Aires e iniciaron su viaje desde allí con destino final a Corrientes, puntualizó.

Por su parte, el jefe de la Comisaría de Calabacilla, comisario Pedro Cepeda, confirmó a Elonce que las cuatro personas que viajaban en la camioneta Renault Alaskan integraban una familia oriunda de la localidad bonaerense de San Martín y que se dirigían hacia la provincia de Corrientes cuando ocurrió la tragedia.

"Alrededor de las 15.30 recibimos un llamado sobre un siniestro vial. Al llegar constatamos que se trataba de una camioneta Renault con cuatro ocupantes, dos mayores (49) y dos menores (13 y 14), que impactó contra un camión de procedencia brasileña. El conductor del vehículo de mayor porte es oriundo de Corrientes y estaba acompañado de su familia al momento del accidente", puntualizó Cepeda.