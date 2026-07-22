Corrientes: demoraron a un hombre con antecedentes y un pedido de localización activo

Un hombre de 32 años fue demorado por la Policía de Corrientes durante un operativo de prevención realizado en el barrio San Marcos. Al ser identificado, se descubrió que tenía un pedido de localización activo solicitado por la Justicia.

El procedimiento se concretó en la madrugada de este miércoles, cuando una patrulla del Destacamento San Marcos recorría la intersección de las calles Santa Catalina y Aconcagua.

Según fuentes oficiales, los policías identificaron al hombre y, tras las averiguaciones, comprobaron que registraba antecedentes y un pedido de localización vigente.

Luego de la demora, el hombre fue trasladado a la comisaría con jurisdicción en la zona, donde se llevaron adelante las actuaciones de rigor y quedó a disposición de la Justicia.