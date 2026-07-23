Corrientes: se busca intensamente a un hombre desaparecido

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para dar con el paradero de un ciudadano desaparecido en la localidad de Concepción.

Se trata de Eduardo Oscar Gómez, de 50 años, quien se ausentó de su hogar durante la mañana del martes 21 de julio.

La denuncia de su desaparición se realizó en la Comisaría de Distrito de la mencionada localidad. Además, la Fiscalía de Investigación en turno tomó intervención en el caso para coordinar los rastrillajes y la búsqueda.

Características físicas y ropa que vestía al ausentarse

Con el objetivo de que puedan reconocerlo en la vía pública o en trayectos rurales, las autoridades difundieron su descripción morfológica:

Fisonomía: contextura física delgada, 1,60 metros de altura, tez morena y lleva el cabello corto de color negro.

Vestimenta y accesorios: vestía un conjunto deportivo gris (pantalón buzo y saco haciendo juego) con franjas de color rojo y amarillo, botas de goma de color negro y gorra de lana. Además, llevaba consigo una mochila de color azul y rojo.

Independientemente de los operativos de rastrillaje quienes puedan aportar datos útiles deben comunicarse directamente con la Comisaría Distrito Concepción al número telefónico 3794-504049.

Además, están habilitadas las líneas gratuitas, siendo la 101 desde del interior provincial o al 911 si la información se reporta desde Capital. Por otra parte, se puede concurrir a la comisaría o puesto policial más cercano.