Imputaron a dos personas por un homicidio en Goya y se dispuso la prisión preventiva

El Juez de Garantías de Goya, Francisco Arrúe, dictó la prisión preventiva para los dos imputados por el violento crimen de Juan Ramón Arce (54) ocurrido la noche del domingo último en Goya.



En tal sentido en la Oficina Judicial se dictaminó primeramente la formal imputación de ambos por "supuesto homicidio calificado por alevosía", a requerimiento de la fiscal de la causa, María Eugenia Ballará.



Posteriormente se desarrolló, bajo los plazos y principios que rigen el sistema acusatorio actual, la audiencia de medida de coerción en la cual la representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de los imputados, con el argumento de resguardar el desarrollo del proceso.



Cabe señalar que el crimen sucedió a las 21.30 del pasado domingo 19 de julio en la intersección de las calles Primero de Mayo y José María Soto, donde la víctima fue hallada sin vida en la vía pública, tras sufrir las lesiones mortales producidas por un arma blanca.



Gracias al rápido accionar del personal de la Comisaría Sexta de Goya, bajo las directivas de la fiscal de la causa, lograron individualizar y atrapar a los dos sospechosos del sanguinario ataque, en el que la víctima recibió numerosas puñaladas.

juan cruz velasquez





Según detallaron, resultó de gran aporte la revisión de cámaras de seguridad de los alrededores para individualizar a los acusados, con lo cual los investigadores sostienen que el movil sería disferencias de de vieja data.



La formalización de imputación recayó sobre Diego Agustín Quevedo, alias "Chiqui", quien ya cuenta con antecedentes penales por robo, y contra Jonathan Agustín Gómez, apodado "Lalo" o "El Peluquero", según describieron.



La prisión preventiva obligatoria fue solicitada para resguardar el desarrollo del proceso, al fundamentar en la existencia de riesgos procesales concretos, advirtiendo sobre el peligro de fuga debido a la elevada pena en expectativa que prevé la calificación.



Además se consideró un eventual riesgo de entorpecimiento de la justicia si los acusados recuperaban la libertad antes de la realización del juicio.



Tras escuchar los argumentos de la acusación pública y los descargos de la defensa técnica, el Juez de Garantías Francisco Arrúe dictaminó la prisión preventiva efectiva para Quevedo y Gómez, disponiendo que permanezcan privados de su libertad de manera preventiva.