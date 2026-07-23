Labraron 42 actas de infracción en controles policiales sobre los accesos a Corrientes

En las últimas horas se intensificaron los operativos de control vehicular, identificación de personas y regulación de tránsito en diferentes puntos de acceso a la ciudad de Corrientes, rutas y caminos vecinales, que concluyeron con la ejecución de 42 actas de infracción.



Los dispositivos de seguridad vial se desplegaron durante la noche del miércoles y mañana de este jueves, siguiendo directivas del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía a través de la Unidad Especial de Tránsito y Caminera.



Los puestos de control se ubicaron de manera estratégica sobre la Ruta Nacional N° 12, la Ruta Provincial N° 5, la Ruta Provincial N° 43 y la Ruta Provincial N° 99.



Como resultado de las verificaciones, los efectivos policiales labraron un total de 42 actas de infracción por incumplimiento de las normas vigentes, aunque las autoridades aclararon que no se registraron retenciones de vehículos durante los procedimientos.



Los operativos se ejecutaron en distintas franjas horarias e incluyeron patrullajes preventivos específicos en los sectores donde actualmente se realizan obras viales vinculadas a la autovía de la Ruta Nacional N° 12, garantizando la seguridad en las zonas en construcción.



De forma complementaria, las fuerzas de seguridad intensificaron las tareas de fiscalización en los corredores viales clave en el marco del programa denominado Plan Paraná – Control Hidrovía y Ruta Nacional N° 12.



