Empedrado: detectaron una plantación de marihuana en el área urbana

En el casco urbano de la localidad de Empedrado detectaron una plantación de marihuana tras una denuncia anónima, que derivó en un allanamiento en el que intervino la Comisaría de Distrito local.



Cabe señalar que después del alerta por la sospecha de la plantación clandestina, se llevó adelante una labor investigativa en base a lineamientos de la Fiscalía en turno con asiento en Saladas.



Culminó con el secuestro de un total de 11 plantas de cannabis sativa durante el allanamiento a la vivienda, ubicada en la intersección de las calles Mendoza, entre 9 de Julio y Bartolomé Mitre.



El procedimiento judicial y policial se desencadenó luego de recibirse un llamado de alerta anónimo a la línea de emergencias 101, el cual daba cuenta sobre la existencia de una plantación ilegal en esta propiedad, según se informó.



Tras el aviso, los uniformados desplegaron de inmediato tareas de vigilancia encubierta en la zona que permitieron confirmar la veracidad de la información y tramitar la correspondiente orden de irrupción.





Con la autorización legal en mano y bajo la supervisión directa de la Jefatura de Comisaría y la Dirección de la Unidad Regional VII con asiento en Saladas, las fuerzas de seguridad ingresaron al inmueble bajo sospecha.



En el interior de la finca, los policías hallaron e incautaron un total de 10 macetas que contenían 11 plantines de cannabis sativa.



Ante el hallazgo, se convocó al personal idóneo de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, que realizó de forma inmediata el correspondiente test de orientación química en el lugar del hecho, ratificando fehacientemente que las muestras arrojaron un resultado positivo para cannabis sativa.





Por el operativo se iniciaron actuaciones judiciales de oficio por supuesta infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes, dándose intervención inmediata a las autoridades del Ministerio Público de la jurisdicción.



La causa quedó radicada ante la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac) de Saladas, bajo las directivas procesales del Fiscal de Investigaciones en turno, Osvaldo Leonardo Ojeda, quien ordenó el decomiso de los elementos.



Los voceros de la fuerza aclararon que, al momento de finalizar el procedimiento en el inmueble, no se registraron personas detenidas en el marco de la investigación.