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PREVENCION POLICIAL

Demoraron a un hombre armado, acusado de violentar autos en Corrientes

Se trata de un joven de 22 años acusado de cometer delitos hacia vehículos estacionados

Por El Litoral

Jueves, 23 de julio de 2026 a las 20:53

En inmediaciones de las calles General Paz y Guastavino de la Capital correntina, demoraron a un hombre que circulaba con un arma blanca en su poder sin poder justificar su uso ni procedencia.



Fue un operativo de los efectivos de la Comisaria Segunda Urbana, quienes tomaron intervención tras un aviso del Sistema Integral de Seguridad 911. Advirtieron que dos automóviles estacionados en la vía pública habían sido violentados.



Por el hecho fue demorado un joven de 22 años que tenía en su poder un arma blanca, el cual además habría sido sindicado como supuesto autor del hecho.

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