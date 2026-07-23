Secuestran celulares de alta gama por una causa de arrebatos y ventas ilegales

Efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, en el marco de una investigación penal por robos en la vía pública, diligenciaron una orden judicial en colaboración con la Unidad Fiscal en turno.



La medida se concretó en una vivienda del barrio Santa Lucía, de la Capital correntina orientada al esclarecimiento de hechos delictivos vinculados al arrebato y posterior comercialización de telefonía celular.



Bajo las formalidades legales, ingresaron al inmueble y procedieron al secuestro de cinco teléfonos celulares de alta gama de la marca iPhone y un total de 92 fundas protectoras para dispositivos de diferentes modelos.



Durante la requisa de las dependencias de la finca, el personal policial halló además una caja que contenía herramientas específicas para el desarme de dispositivos móviles, una tablet y cuatro terminales de pago tipo posnet.



Asimismo, las fuerzas de seguridad incautaron una balanza digital de precisión, elementos que presuntamente guardarían una relación directa con el accionar delictivo investigado en la causa.



Todos los dispositivos tecnológicos y los objetos secuestrados en el lugar fueron puestos de inmediato a disposición de las autoridades judiciales competentes y trasladados a la sede de la Unidad Especial Antiarrebatos para continuar con los trámites de rigor.