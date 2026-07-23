Recuperaron numerosos objetos robados de una escuela en Corrientes

Varios electrodomésticos robados del Colegio N° 676 de la localidad de Itatí, fueron recuperados por la Policía ocultos en un malezal del barrio 9 de Julio del casco urbano, durante recorridas de prevención en la siesta de este jueves.



Efectivos policiales que realizaban recorridas preventivas a bordo del móvil C-830 detectaron varios elementos escondidos entre los pastizales, cubiertos de manera intencional con pasto y maleza.





Al aproximarse para realizar una inspección ocular constataron la presencia de diversos objetos que llamaron su atención.



Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo de un termo marca Stanley, un termo marca Termolar, un prolongador eléctrico tipo zapatilla, otro alargue de dos entradas, una jarra eléctrica marca Philips y una jarra eléctrica de acero marca Azana.



Las investigaciones posteriores permitieron establecer que la totalidad de los artículos hallados habían sido sustraídos del interior del Colegio N° 676, ubicado sobre la calle Castor de León, entre San Luis del Palmar y Manuel Belgrano de la localidad de Itatí.



Todos los elementos recuperados fueron trasladados de inmediato hacia el depósito judicial de la dependencia policial, donde quedaron bajo resguardo técnico a disposición de la Fiscalía en turno a cargo de Gustavo Alejandro Roubineau.