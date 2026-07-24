Denunciaron la desaparición del cuerpo de un bebé en un hospital de Corrientes

Una madre denunció que le dijeron que su bebé había muerto durante una internación y aseguró que no le entregaron el cuerpo ni el acta de defunción. Según su relato, el caso ocurrió en el Hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal de Corrientes y está bajo investigación judicial.

Según relató la joven, llamada Jennifer López, su hijo nació prematuro de 6 meses el 11 de marzo. Como consecuencia, estuvo internado estos meses por complicaciones respiratorias.

La mujer afirmó que el 18 de julio le comunicaron la muerte del bebé, pero solo le permitieron verlo de lejos. De acuerdo con su testimonio, posteriormente comenzó los trámites para realizar el velatorio junto a su familia.

La denuncia de la familia

Según explicaron desde la familia, al regresar al hospital para buscar la documentación correspondiente detectaron las irregularidades.

"Fuimos el lunes para retirar el acta de defunción, pero nos explicaron que no habían firmado ni el médico ni el director del hospital. Después, a la tarde, nos dicen que el cuerpo del bebé no estaba, que no había ningún registro mío, ni de las visitas. No tenían nada”,

Tras esa situación, la familia denunció la desaparición ante la Justicia y solicitó avanzar con la investigación del caso. Según comentó la mujer, también pidió ver las cámaras de seguridad del hospital, aunque afirmó que le avisaron que las imágenes solo se guardaban durante 24 horas.

A causa de la investigación, la mujer fue sometida a pericias médicas y forenses para comprobar el parto. Según contó: "la doctora confirmó que era verdad que yo tenía el corte por el parto natural"

Reclamo de la familia

La familia busca respuestas sobre lo ocurrido y reclama una explicación por parte de las autoridades.

“Lo único que queremos saber es qué pasó con el bebé. Que nos den una explicación y que nos devuelvan a nuestro hijo, sea como sea, esté vivo o esté muerto”, exigió también el padre.

La denuncia continúa bajo investigación judicial para determinar qué ocurrió. Hasta el momento, el Hospital Vidal no emitió una versión sobre el caso.