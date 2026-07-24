Corrientes: un hombre de 80 años ingresó armado a un banco y fue demorado por la Policía

Efectivos de la Comisaría distrito Primera de la ciudad correntina de Ituzaingó que prestaban servicio de policía adicional en una sucursal bancaria local demoraron a un hombre de 80 años de edad, tras constatar que había ingresado al establecimiento portando un arma de fuego sin contar con los permisos correspondientes emitidos por las autoridades nacionales.

El episodio tuvo lugar durante las primeras horas de la mañana del jueves en la céntrica sede bancaria de la localidad.

La secuencia se inició cuando los uniformados apostados en el acceso al salón principal advirtieron un bulto sospechoso en la zona de la cintura del anciano mientras realizaba la fila para ser atendido.

Al constatar que se trataba de una pistola, el personal policial procedió a interceptarlo de manera preventiva para solicitar la documentación de tenencia y transporte legal de la pieza.

Secuestro de la pistola Smith & Wesson y falta de documentación

Durante el control de seguridad sobre el transeúnte, los efectivos constataron que el adulto mayor carecía de los carnets de legítimo usuario y de la autorización oficial para la portación en la vía pública.

Ante esta infracción a la legislación de armas vigente, las autoridades procedieron al secuestro preventivo de un arma de fuego de puño marca Smith & Wesson, calibre 22 A, la cual fue puesta bajo resguardo en forma de evidencia para las pericias balísticas de rigor.

Fuentes ligadas a la investigación policial indicaron que, de acuerdo con las primeras averiguaciones en el lugar, el demorado no habría tenido intenciones de cometer un ilícito ni de amedrentar a las personas presentes dentro de la sede bancaria.

Actuaciones judiciales y traslado a la dependencia policial

Tras completar el procedimiento primario en el salón del banco, el hombre de 80 años fue trasladado preventivamente hasta la sede de la Comisaría Primera de Ituzaingó, quedando a disposición de las autoridades judiciales.

En la dependencia policial se continuaron con los trámites administrativos del caso.