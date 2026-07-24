Corrientes: desarticularon una enquistada banda de cuatreros en la costa del Río Uruguay

Una denuncia por el robo de 40 animales vacunos en el Paraje Pirayu, jurisdicción de Alvear derivó en una amplia investigación de la Policía Rural y desencadenó en siete allanamientos simultáneos en los que recogieron valiosa evidencia que reveló la existencia de una enquistada banda de cuatreros, que operaba desde hace tiempo en la costa del Río Uruguay.



Todo inició el pasado 3 de junio cuando el productor Rubén Oscar Herrera se presentó ante la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Alvear y expuso la faltante del gran número de hacienda de su campo.



A partir de allí, con el preventivo 19/26 intervino el Ministerio Público de Santo Tomé a cargo del Fiscal Rural Martín Leiva.



Durante varias semanas siguieron el rastro de esta organización, donde obtuvieron evidencias sobre el modus operandi y los lugares donde se movilizaban, entre las localidades de Alvear y Yapeyú.





El puntapié inicial de la serie de operativos se dio al interceptar una camioneta Ford Ranger conducida por William Daniel Solan sobre la Ruta Provincial N° 155.



En el vehículo hallaron un fusil Máuser, cuchillo, teléfono celular y documentación personal que fue recogida por orden judicial, mientras que el chofer quedó demorado.



Posteriormente, se avanzó con el primer allanamiento realizado en la estancia "Mbutuy", donde incautaron un freezer con productos cárnicos, cuero de cerdo, cuchillos, ganchos, juegos de chalchas y balanzas utilizadas para el procesamiento de carne.



Debido a las malas condiciones climáticas y la falta de luz natural, las tareas fueron reprogramadas para el día siguiente, según detallaron.



Se habían movilizado efectivos de las Unidades Especiales de Seguridad Rural y Ecológica de Alvear, La Cruz, Santo Tomé y Desiderio Sosa.



En la jornada siguiente se concretaron los otros seis nuevos allanamientos, dos de ellos en Alvear y cuatro en Yapeyú, todos con resultados positivos, remarcaron.



Los procedimientos permitieron el secuestro de otro fusil a cerrojo tipo Máuser marca Sagan, una sierra eléctrica para cortar carne, diez teléfonos celulares de distintas marcas y una bolsa con restos óseos, cuero y pelos que serían de origen vacuno.



La evidencia recogida será sometida a las pericias correspondientes, ordenadas desde el Ministerio Fiscal.



La investigación continúa bajo la órbita judicial para determinar la participación de otras personas y establecer el alcance de la presunta organización dedicada a hechos de abigeato en toda esta amplia zona.



Aseguran que en las próximas horas van a surgir nuevos operativos tendiente a ubicar a otros implicados.