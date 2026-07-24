Casi acabó en tragedia un choque de camiones que partieron de Corrientes

Dos camiones que habían partido de distintas ciudades de Corrientes, chocaron cerca de las 23 del jueves en Los Conquistadores, Entre Ríos, sobre Ruta Nacional 127,y de milagro no acabó en tragedia.



El siniestro vial involucró a un Mercedez Benz con acoplado que salió ratos antes de Paso de los Libres, Corrientes, y se dirigía hacia la provincia de Santa Fé. En este vehículo, acompañaban al chofer su esposa y una hija de la pareja, según detalló un informe de los Bomberos Voluntarios de San Jaime de la Frontera quienes intervinieron con urgencia en el siniestro vial.



De acuerdo con los datos aportados por testigos, este rodado fue embestido desde atrás por un Iveco conducido por un hombre mayor de edad quien se dirigía desde la ciudad de Curuzú Cuatiá hacia la capital entrerriana.





Este último conductor resulto lesionado en su pierna derecha, por lo cual fue trasladado de urgencia por personal del centro de salud local en ambulancia hacia el hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí.



Intervino personal del Puesto Caminero y Bomberos Voluntarios de San Jaime, así como policías de la Comisaría 16 de Los Conquistadores, personal del gabinete criminalístico de la Comisaría 1 de Chajarí.



Todas las actuaciones legales quedaron bajo directivas de la Unidad Fiscala cargo de Dalia Verdura Pons.