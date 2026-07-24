Familia de Corrientes chocó en Entre Ríos y acabó hospitalizada

Los miembros de una familia oriunda de la localidad correntina de Mocoretá protagonizaron un fuerte accidente vial en la ciudad de Chajarí, Entre Ríos, tras lo cual debieron ser trasladados de urgencia al hospital para recibir asistencia médica.



El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 del jueves en la esquina de las calles Belgrano y 28 de Mayo, de la ciudad entrerriana. Según los datos oficiales la colisión fue protagonizada por una Ford Ecosport ocupada únicamente por su conductora, una mujer de 63 años de edad.





Por otra parte, una Toyota Hilux en la cual iba la familia correntina, conducida un hombre de apellido Busatto, acompañado por una mujer de apellido Alve y una bebé de 1 un año, todos domiciliadas en Mocoretá.



Como consecuencia del fuerte impacto entre ambos rodados, el servicio de emergencias dispuso la evacuación de la totalidad de los ocupantes hacia el nosocomio de la zona para su correspondiente examen clínico.



Efectivos de la Policía de Chajarí trabajaron en la escena realizando los peritajes técnicos necesarios para determinar de manera precisa la mecánica final del choque..