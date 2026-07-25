Buscan a una adolescente de 17 años que desapareció en Curuzú Cuatiá

La Policía de Corrientes informó este sábado que iniciaron la búsqueda de una menor de 17 años que se encuentra desaparecida en la ciudad de Curuzú Cuatiá.

Se trata de la adolescente Iara Ayelén Duprat, alias “Kiara”, cuya desaparición fue denunciada por una persona de apellido Maciel ante la Comisaría de la Mujer y el Menor de Curuzú Cuatiá.

Según la información difundida por la fuerza, la joven es de tez trigueña, contextura robusta y cabello castaño.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón tipo jogging de color negro, un buzo blanco con mangas beige y negras, y llevaba una mochila con prendas de vestir en su interior.

Mientras continúan las tareas de búsqueda, la Policía solicitó a quienes puedan aportar información sobre el paradero de la adolescente que se comuniquen con la Comisaría de la Mujer y el Menor de Curuzú Cuatiá al 3794-504628, con la dependencia policial más cercana o a los números de emergencias 911 (Capital) y 101 (interior provincial).