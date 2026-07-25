Recuperaron en Buenos Aires un auto que había sido robado en Corrientes

La Policía de Corrientes informó que recuperó un automóvil robado en la localidad de Santa Rosa, tras un operativo realizado en conjunto con efectivos de la provincia de Buenos Aires.

El vehículo, un Volkswagen Gol, fue localizado en Villa Martelli, partido de Vicente López, luego de una investigación que incluyó el entrecruzamiento de información entre ambas fuerzas policiales.

Una vez confirmado el hallazgo, una comisión de la Comisaría de Distrito Santa Rosa viajó hasta la provincia de Buenos Aires para realizar los trámites correspondientes y concretar el traslado del rodado de regreso a Corrientes.

El automóvil quedó a disposición de la Fiscalía con asiento en Santa Rosa, que lleva adelante la investigación para esclarecer el robo y determinar las responsabilidades en la causa.

Desde la fuerza indicaron que las actuaciones judiciales continúan mientras se avanza con las diligencias de rigor.