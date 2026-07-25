Tragedia en Corrientes: murió un hombre de 50 años tras un vuelco en la Ruta 43

En un trágico siniestro vial registrado en la tarde de este sábado murió un hombre de 50 años, luego de que el automóvil en el que se trasladaba despistara y volcara de manera violenta sobre la Ruta Provincial N° 43, en jurisdicción de la Comisaría de San Cosme, aunque el hecho se registró a pocos kilómetros de Santa Ana.



Según detallaron, el siniestro vial se registró a 17,30 a la altura de la zona conocida como Paraje Arroyo Pelón. Vecinos y automovilistas que transitaban por el lugar dieron aviso inmediato a los efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Cosme, quienes se desplazaron de urgencia en un patrullero junto a una ambulancia local.



Conforme a las primeras averiguaciones y peritajes preliminares, el siniestro tuvo como único protagonista a un automóvil marca Chevrolet Aveo en el cual se movilizaba solo el conductor, identificado como Juan Carlos Soto, domiciliado en la localidad de San Luis del Palmar.



Por causas que la Justicia intenta determinar, perdió por completo el control del automóvil, lo que provocó que saliera de la calzada.



Tras el despiste, el vehículo dio varios tumbos sobre la banquina, sufriendo destrucciones totales en su estructura. De acuerdo con datos obtenidos, en el habitáculo, se hallaron latitas de cerveza.



Fuentes policiales confirmaron que, debido a la gravedad del impacto y las lesiones sufridas durante el vuelco, el hombre de 50 años perdió la vida de manera instantánea en el lugar del hecho, antes de que el personal médico del hospital de Santa Ana pudiera brindarle los primeros auxilios.



Desde la Fiscalía en turno se dispuso que el médico policial Dr José Vallejos realizara un examen cadavérico al cuerpo.