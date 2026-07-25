Goya: un hombre fue detenido tras una denuncia por exhibiciones obscenas

Un hombre de 28 años fue detenido por la Policía este sábado en la ciudad de Goya, acusado de ser el presunto autor de un delito de exhibiciones obscenas cometido dentro del probador de un local comercial céntrico ubicado en la calle 25 de Mayo al 600.



La captura del sospechoso fue el resultado de una investigación criminal iniciada a raíz de la denuncia penal que radicó una empleada del establecimiento afectado el pasado lunes 20 de julio.



Según informaron fuentes policiales, la Comisaría Primera de Goya, trabajó en la recolección de evidencias en abse a directivas de la Fiscalía en turno y estableció que el implicado ingresó al comercio simulando ser un cliente convencional para evitar despertar sospechas.



Tras recorrer el local, se dirigió directamente al sector de los probadores de indumentaria, pero una vez que se retiró del establecimiento sin realizar ninguna compra, la trabajadora ingresó a dicho habitáculo y constató la comisión de una maniobra de clara connotación sexual, lo que motivó su inmediata presentación ante las autoridades policiales.



El caso fue derivado de urgencia a los peritos de la División Investigaciones, quienes basaron su estrategia en el análisis exhaustivo de las secuencias fílmicas de las cámaras de seguridad del comercio y de la zona lindante.



Las tareas de campo y el seguimiento tecnológico permitieron establecer la fisonomía, los movimientos y la identidad inequívoca del presunto autor. Con las pruebas consolidadas en el expediente judicial, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión del imputado en la vía pública durante la jornada de este sábado.



La detención se ejecutó sin que el hombre opusiera resistencia frente al personal de civil que le seguía los pasos. Actualmente, permanece alojado e incomunicado en la Comisaría Primera de Goya, conforme a las disposiciones legales vigentes. Las actuaciones judiciales correspondientes quedaron a disposición del magistrado y el fiscal en turno, quienes evalúan citar al acusado a declaración indagatoria en las próximas horas