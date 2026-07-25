Corrientes: secuestraron 16 kilos de marihuana valuados en más de $62 millones

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestró 16,705 kilos de marihuana, valuados en más de 62 millones de pesos, durante un operativo de prevención del narcotráfico realizado en una zona rural de la localidad de Itatí.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 21, a la altura del Paraje Yacareí, en el marco de los controles impulsados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, la Jefatura de Policía y la Unidad Regional I de San Luis del Palmar.

Según informó la fuerza, mientras efectivos de la Comisaría de Distrito Itatí realizaban recorridas preventivas, observaron a dos personas que se desplazaban en una motocicleta y se dirigían hacia un alambrado lindante a la ruta.

Al advertir la presencia policial, el acompañante arrojó una bolsa de arpillera entre las malezas y ambos escaparon a gran velocidad.

Tras un rastrillaje en la zona, los efectivos localizaron el bolso abandonado, que contenía 25 panes compactados de una sustancia vegetal con características compatibles con marihuana.

Posteriormente, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado realizó el test correspondiente y confirmó que se trataba de 16,705 kilogramos de marihuana.

Además, el pesaje y el aforo determinaron que el cargamento tiene un valor estimado de $62.184.362,50.

La droga fue secuestrada y trasladada a la Delegación Ensenada Grande de la Dirección de Drogas Peligrosas, donde quedó a disposición de la Justicia.

En tanto, la investigación continúa para establecer la procedencia del estupefaciente e identificar a las dos personas que huyeron del lugar antes de ser demoradas.